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Происшествия     19.11.2019 12:24

В МВД опровергли перестрелку и ранение полицейского в центре Москвы

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Теги:  перестрелка  МВД  опровержение 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – В пресс-службе московского главка МВД опровергли информацию о произошедшей в центре Москвы перестрелке и ранении полицейского, сообщает АГН «Москва».

В пресс-службе заявили, что информация о перестрелке не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции получил ранение в ходе перестрелки в 3-м Красносельском переулке.


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Теги: 
перестрелка  МВД  опровержение 

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