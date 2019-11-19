19 ноября. Mossovetinfo.ru – В пресс-службе московского главка МВД опровергли информацию о произошедшей в центре Москвы перестрелке и ранении полицейского, сообщает АГН «Москва».



В пресс-службе заявили, что информация о перестрелке не соответствует действительности.



Ранее сообщалось, что сотрудник полиции получил ранение в ходе перестрелки в 3-м Красносельском переулке.