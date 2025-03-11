Другие материалы
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Происшествия
15.03.2025, 07:40
В ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвачено 126 БПЛА — Минобороны РФ
15 марта — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщало в Telegram-канале, что в ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвач...
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Происшествия
12.03.2025, 10:01
К 9 годам тюрьмы по делу о растрата суд приговорил третьего президента Грузии Саакашвили
12 Марта — Mossovetinfo.ru — Тбилисский городской суд сегодня приговорил третьего президента Грузии Михаила Саакаш...
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Происшествия
11.03.2025, 06:58
Мэр Москвы сообщил об атаке 65 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью
11 Марта — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью, с 4:35 до 6:39 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собяни...