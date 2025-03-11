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Происшествия     15.03.2025 07:40

В ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвачено 126 БПЛА — Минобороны РФ

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Теги:  БПЛА  атака  уничтожение  перехват  ПВО  Минобороны  СК РФ 

15 марта — Mossovetinfo.ru — Минобороны России сообщало в Telegram-канале, что в ночь на 15 марта ПВО уничтожено и перехвачено 126 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов:
— 64 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
— 38 – над территорией Воронежской области,
— 14 – над территорией Белгородской области,
— семь – над территорией Брянской области,
— два – над территорией Ростовской области,
— один – над территорией Курской области», - говорится в сообщении.

Более семидесяти лиц признаны пострадавшими в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженными силами Украины (ВСУ) на московский регион 11 марта. Информация об этом появилась накануне в Telegram-канале Следственного комитета. В рамках предварительного следствия потерпевшими признаны и допрошены свыше 70 граждан, как указано в официальном сообщении.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он. Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

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Теги: 
БПЛА  атака  уничтожение  перехват  ПВО  Минобороны  СК РФ 

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