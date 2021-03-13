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Происшествия     13.03.2021 17:52

В отделы полиции Москвы доставлено 200 человек за попытку проведения мероприятия - МВД

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Теги:  Москва  задержания 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Около 200 человек задержаны в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе дням в субботу, 13 марта. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Группа граждан - представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в официальной информации полиции в субботу.

Отмечается, что , "среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

По данному факту проводится проверка "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом".

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Теги: 
Москва  задержания 

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