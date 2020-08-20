20 августа. Mossovetinfo.ru – В отнгошении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.



В результате бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.



В настоящее время с депутатом проводятся следственные действия, решается вопрос о его задержании и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.



Олег Шереметьев – депутат Мосгордумы от КПРФ. Депутатом был избран 8 сентября 2019 года по избирательному округу №19, включающему район Новогиреево, часть района Вешняки и часть района Ивановское.