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Происшествия     20.08.2020 08:56

В отношении депутата Мосгордумы Шереметьева возбуждено уголовное дело

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Теги:  Олег Шереметьев  Мосгордума  мошенничество  СК РФ  уголовное дело 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В отнгошении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.

В результате бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.

В настоящее время с депутатом проводятся следственные действия, решается вопрос о его задержании и избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Шереметьев – депутат Мосгордумы от КПРФ. Депутатом был избран 8 сентября 2019 года по избирательному округу №19, включающему район Новогиреево, часть района Вешняки и часть района Ивановское.


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Теги: 
Олег Шереметьев  Мосгордума  мошенничество  СК РФ  уголовное дело 

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