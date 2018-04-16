18 апреля. Mossovetinfo.ru – В отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает СКР.



Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Следствие отмечает, что в результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей.



В марте СК возбудил в отношении Коршунова дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, Коршунов вступил в преступный сговор, в результате которого были похищены 140 миллионов рублей.