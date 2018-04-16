Другие материалы
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Происшествия
18.04.2018, 10:40
В результате возгорания в троллейбусе на юго-западе Москвы никто не пострадал - Мосгортранс
18 апреля. Mossovetinfo.ru - - В троллейбусе, находившемся на конечной станции на Ломоносовском проспекте произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Мос...
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Происшествия
18.04.2018, 09:35
В отношении заместителя директора ФСИН Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело - СК
18 апреля. Mossovetinfo.ru – В отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает СКР. Дело возбуждено по статье «Злоупотре...
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Происшествия
16.04.2018, 17:29
Суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента. дело возвращено в прокуратуру. Как сооб...