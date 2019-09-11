12 сентября. Mossovetinfo.ru – Электропоезд сбил двух мужчин в Подмосковье, один из пострадавших погиб, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Инцидент произошел вечером в среду, 11 сентября. Двое мужчин пытались взобраться на платформу станции «Ленинская» Павелецкого направления МЖД и были сбиты электропоездом «Москва – Ожерелье». Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второй был госпитализирован.



Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.