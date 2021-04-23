В Подмосковье электричка задела платформу станции, поездка задерживаются

23 апреля. Mossovetinfo.ru — На станции Новопетровская Рижского направления РЖД пригородная электричка задела платформу станции, движение электричек в сторону области задерживается, сообщается на официальном сайте МЖД



Сообщается, что электричка задела платформу станции по касательной. Столкновение произошло в результате смещения железнодорожного полотна после ремонта.



В результате происшествия было задержано движение нескольких пригородных электропоездов. Железнодорожники провели работы по выправке пути, на это время на участке было организовано реверсивное движение.



В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено и введено в график. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Создана комиссия по выяснению причин случившегося.