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Происшествия     23.04.2021 12:43

В Подмосковье электричка задела платформу станции, поездка задерживаются

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Теги:  электрички  МЖД  авария  сбой 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — На станции Новопетровская Рижского направления РЖД пригородная электричка задела платформу станции, движение электричек в сторону области задерживается, сообщается на официальном сайте МЖД

Сообщается, что электричка задела платформу станции по касательной. Столкновение произошло в результате смещения железнодорожного полотна после ремонта.

В результате происшествия было задержано движение нескольких пригородных электропоездов. Железнодорожники провели работы по выправке пути, на это время на участке было организовано реверсивное движение.

В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено и введено в график. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Создана комиссия по выяснению причин случившегося.

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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД  авария  сбой 

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