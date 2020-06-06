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Происшествия     06.06.2020 23:33

В Подмосковье похитили почти 10 млн рублей, выделенных на сувениры ко Дню Победы

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Теги:  Подмосковье  Московская область 

6 июня. Mossovetinfo.ru – В подмосковных Химках похитили почти 10 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на сувениры к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник отмечает, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, согласно которой договор между МАУК «Объединенная дирекция парков» и частным предпринимателем был фиктивным.

Отмечается, что сотрудники дирекции и неназванный бизнесмен подозреваются в мошенничестве. Договор был заключен на 9,7 миллиона рублей.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область 

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