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Происшествия     30.03.2021 08:07

В Подмосковье сожгли машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

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Теги:  поджог 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Известный спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что его автомобиль сожгли в ночь на вторник, 30 марта. «Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла», - написал Егоров в своем telegram-канале.

Официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент нет. При этом на своем Youtube-канале Егоров выложил видео с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что к машине подходит неизвестный, садится около нее, уходит, после чего автомобиль загорается.

Где конкретно произошел поджег автомобиля, Егоров не сообщил. Канал «Мутко против» пишет, что инцидент произошел в в Одинцовском районе Московское области.

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Теги: 
поджог 

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