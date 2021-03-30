В Подмосковье сожгли машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

30 марта. Mossovetinfo.ru – Известный спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что его автомобиль сожгли в ночь на вторник, 30 марта. «Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла», - написал Егоров в своем telegram-канале.



Официальных комментариев правоохранительных органов на данный момент нет. При этом на своем Youtube-канале Егоров выложил видео с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что к машине подходит неизвестный, садится около нее, уходит, после чего автомобиль загорается.



Где конкретно произошел поджег автомобиля, Егоров не сообщил. Канал «Мутко против» пишет, что инцидент произошел в в Одинцовском районе Московское области.