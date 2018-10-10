10 октября. Mossovetinfo.ru – Следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте ЦФО Евгения Шишкина была застрелена в подмосковном Архангельском, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Женщину застрелили рано утром возле ее дома, когда они шла к своему автомобилю. Пуля попала в шею, от ранения Шишкина скончалась на месте.
Евгения Шишкина являлась полковником полиции и по роду деятельности вела резонансные дела, связанные с мошенничеством и экономическими преступлениями.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, обстоятельства преступления устанавливаются.
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