В Подмосковном Можайске 12-летний подросток взорвал горелку Вечного огня огнетушителем

18 марта, Mossovetinfo.ru - В подмосковном Можайске подросток, местный житель 2011 года рождения, положил в горелку Вечного огня на Пионерской улице порошковый огнетушитель, произошел взрыв, повреждение горелки, перестал гореть Вечный огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



"Установлено, что несовершеннолетний 2011 года рождения нашел огнетушитель на месте для выброса мусора и решил проверить, взорвется ли он, для чего положил баллон на горелку Вечного огня, в результате чего произошел хлопок", - говорится в сообщении в телеграм-канале.



В пресс-службе ГСУ СК по Московской области добавили, что проводят проверку по информации СМИ о вандализме и хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса "Парк имени 40-летия Победы" в Можайске.