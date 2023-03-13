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Происшествия     18.03.2023 19:35

В Подмосковном Можайске 12-летний подросток взорвал горелку Вечного огня огнетушителем

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Теги:  Можайск  Вечный огонь  подросток  вандализм 

18 марта, Mossovetinfo.ru - В подмосковном Можайске подросток, местный житель 2011 года рождения, положил в горелку Вечного огня на Пионерской улице порошковый огнетушитель, произошел взрыв, повреждение горелки, перестал гореть Вечный огонь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Установлено, что несовершеннолетний 2011 года рождения нашел огнетушитель на месте для выброса мусора и решил проверить, взорвется ли он, для чего положил баллон на горелку Вечного огня, в результате чего произошел хлопок", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области добавили, что проводят проверку по информации СМИ о вандализме и хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса "Парк имени 40-летия Победы" в Можайске.

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Теги: 
Можайск  Вечный огонь  подросток  вандализм 

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