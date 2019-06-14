14 июня. Mossovetinfo.ru — Движение транспорта перекрыто в районе улицы Пречистенка из-за пожара, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Сообщается, что проезд закрыт от Зубовской площади до Кропоткинского переулка, от Зубовской площади до Еропинского переулка. Также закрыт съезд с Садового кольца на улицу Пречистенка.
Ранее сообщалось, что в реконструируемом историческом здании на улице Пречистенка произошел пожар. Открытое горение возникло на кровле здания.
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