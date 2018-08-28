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Происшествия     28.08.2018 10:09

В результате дорожного конфликта со стрельбой на юге Москвы задержано 18 человек

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Теги:  полиция  стрельба  поножовщина 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Полицейские задержали 18 человек после дорожного конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Сообщение о стрельбе на улице Булатниковской поступило на телефон «02» вечером 27 августа. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что произошел дорожный конфликт, в результате которого несколько участников получили серьезные ранения. У одного из пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и колото-резаное ранение живота. Еще у одного участника конфликта диагностировано огнестрельное ранение и колото-резаные раны рук и ног. Пострадавшие госпитализированы, другие участники конфликта задержаны.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Теги: 
полиция  стрельба  поножовщина 

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