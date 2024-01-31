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Происшествия
09.02.2024, 08:30
В результате ночного пожара в жилых домах на ул Черняховского пострадали более 10 человек
9 февраля — Mossovetinfo.ru — Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы был полностью потушен, в р...
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Происшествия
01.02.2024, 15:40
СКР подтвердил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из комплекса Patriot
1 февраля — Mossovetinfo.ru — Следственный комитет России (СКР) сообщил в своем официальном телеграм-канале, что экс...
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Происшествия
31.01.2024, 13:27
Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтверждает экспертиза - РИА «Новости»
31 января — Mossovetinfo.ru — Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы прот...