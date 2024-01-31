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Происшествия     09.02.2024 08:30

В результате ночного пожара в жилых домах на ул Черняховского пострадали более 10 человек

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Теги:  пожар  Москва  Черняховского  жилой дом 

9 февраля — Mossovetinfo.ru — Пожар в жилом здании на улице Черняховского на севере Москвы был полностью потушен, в результате пожара в шестиэтажке в Москве пострадали более 10 человек, - заявили ТАСС в оперативных службах. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

"Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы", - отметили в ТАСС.

ЧП произошло среди ночи, загорелась кровля здания. Изначально огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но затем распространился на площадь до 4 тысяч квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли более 130 человек и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

"Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе. Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в 1:52 мск.

"9 февраля 2024 года произошло возгорание кровли по всей площади двух жилых домов, расположенных на улице Черняховского в городе Москве", "По факту возгорания кровли двух жилых домов на севере Москвы организована доследственная проверка", - сообщает следственный комитет.

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Теги: 
пожар  Москва  Черняховского  жилой дом 

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