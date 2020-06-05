5 июня. Mossovetinfo.ru – В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв и начался пожар, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Дорожная, расположенной на 4 этаже.



Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб. Еще один человек был спасен пожарными и передан медикам для оказания помощи.



В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. СМи сообщают, что причиной пожара стал взрыв бытового газа.