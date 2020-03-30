30 марта. Mossovetinfo.ru – Коронавирус подтвержден в России у 1836 человек, за сутки зафиксировано 302 новых случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



212 новых случаев заражения выявлены в Москве, 15 случаев в республике Коми, 8 случаев в Санкт-Петербурге, еще 7 – в Московской области. 4 случая заражения выявлены в Архангельской области, по 3 случая – в Белгородской, Псковской и Кировской областях, в Адыгее и Дагестане. По два новых случая заражения зафиксированы во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областях, в Кабардино-Балкарии, республике Марий-Эл, в Пермском крае, Саратовской и Челябинской областях, в Красноярском крае. По одному случаю заражения выявлено в Калужской, Липецкой, Тульской и Калининградской областях, в Калмыкии, в Ставропольском крае, в Оренбургской области, в Хакассии, в Алтайском крае, в Иркутской и Новосибирской областях.



Случая заражения коронавирусной инфекцией зщарегистрированы в 71 регионе России. В результате заражения скончалось 9 человек, 66 человек излечились. За последние сутки вылечились от коронавируса 2 человека.



Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В Москве с 30 марта введено ограничение передвижения по городу. Такое же ограничение введено в Московской области.