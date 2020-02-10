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Происшествия     10.02.2020 09:59

В России появился новый способ хищения денег с карт

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Теги:  банки  мошенничество  хищение средств 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Российские мошенники, специализирующиеся на краже денег с банковских карт, разработали новый способ мошенничества, сообщают «Известия».

Если ранее мошенники в телефонных разговорах представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о блокировке счета из-за подозрительных транзакций, то по новому сценарию они сообщают клиенту, что в банк поступило заявление о закрытии счета, после чего интересуются, в каком отделении банка клиенту удобнее закрыть счет. После того, как клиент сообщает, что не собирался закрыть счет, ему предлагается «для сохранения» перевести средства со своего счета на какой-нибудь «безопасный» счет. Цель у мошенников остается прежней – выманить данные банковской карты и получить доступ к имеющимся на нем средствам.

Опрошенные «Известиями» представители кредитных организаций и ЦБ рассказали, что уже знают о новой схеме мошенничества. Предыдущая схема, с сообщением о подозрительных транзакциях уже стала широко известна, и преступникам стало сложнее выманивать по ней сведения.

Советы клиентам банков остаются прежними: в случае получения подозрительного звонка, не надо продолжать разговор, а необходимо перезвонить в банк, используя официальные номера, указанные на сайте банка и в мобильном приложении. Кроме того, нельзя передавать третьим лицам данные о сроке действия карты и ССV-код, а также сообщать им коды для подтверждения операций из SMS-сообщений.


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Карта места

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Теги: 
банки  мошенничество  хищение средств 

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