10 февраля. Mossovetinfo.ru – Российские мошенники, специализирующиеся на краже денег с банковских карт, разработали новый способ мошенничества, сообщают «Известия».



Если ранее мошенники в телефонных разговорах представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали о блокировке счета из-за подозрительных транзакций, то по новому сценарию они сообщают клиенту, что в банк поступило заявление о закрытии счета, после чего интересуются, в каком отделении банка клиенту удобнее закрыть счет. После того, как клиент сообщает, что не собирался закрыть счет, ему предлагается «для сохранения» перевести средства со своего счета на какой-нибудь «безопасный» счет. Цель у мошенников остается прежней – выманить данные банковской карты и получить доступ к имеющимся на нем средствам.



Опрошенные «Известиями» представители кредитных организаций и ЦБ рассказали, что уже знают о новой схеме мошенничества. Предыдущая схема, с сообщением о подозрительных транзакциях уже стала широко известна, и преступникам стало сложнее выманивать по ней сведения.



Советы клиентам банков остаются прежними: в случае получения подозрительного звонка, не надо продолжать разговор, а необходимо перезвонить в банк, используя официальные номера, указанные на сайте банка и в мобильном приложении. Кроме того, нельзя передавать третьим лицам данные о сроке действия карты и ССV-код, а также сообщать им коды для подтверждения операций из SMS-сообщений.