19 мая. Mossovetinfo.ru – В России возбуждено первое уголовное дело по факту невыплаты врачам надбавок за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба СК РФ.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом Армавира, управления СК РФ по Краснодарскому краю. Сотрудники скорой помощи Армавира 16 мая опубликовали видеообращение, в котором рассказали, что так и не получили положенных выплат за работу в условиях распространения коронавируса.
По данным следствия, врачи и сотрудники скорой помощи не получили положенные выплаты из-за халатности руководства городской больницы Армавира. Дело передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.
Надбавки врачи и медработники должны были получить до 15 мая. Однако из различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. СК РФ по данным фактам начал доследственные проверки.
18:50 Город (Москва и область) Прогулки в Москве разрешат, когда будут выявлять «десятки и сотни» новых больных в сутки
18:32 Город (Москва и область) Центры госуслуг «Мои документы» откроют 25 мая - Собянин
18:26 Город (Москва и область) В больницах Москвы находятся 18 тысяч пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
18:17 Происшествия В России возбуждено первое уголовное дело по факту невыплат надбавок медикам за коронавирус
17:50 Общество Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса - опрос
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы