19 мая. Mossovetinfo.ru – В России возбуждено первое уголовное дело по факту невыплаты врачам надбавок за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба СК РФ.



Уголовное дело возбуждено следственным отделом Армавира, управления СК РФ по Краснодарскому краю. Сотрудники скорой помощи Армавира 16 мая опубликовали видеообращение, в котором рассказали, что так и не получили положенных выплат за работу в условиях распространения коронавируса.



По данным следствия, врачи и сотрудники скорой помощи не получили положенные выплаты из-за халатности руководства городской больницы Армавира. Дело передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.



Президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 8 апреля предложил установить стимулирующие выплаты врачам и другим медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом. Выплаты были установлены в размере 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей – среднему медперсоналу, и 25 тысяч рублей – младшему медперсоналу и врачам скорой помощи.



Надбавки врачи и медработники должны были получить до 15 мая. Однако из различных регионов начали поступать жалобы от врачей и медработников, на то, что обещанные выплаты им задерживают, или выплачивают не в полном объеме. СК РФ по данным фактам начал доследственные проверки.