В Рузе по подозрению в получении взятки задержана замглавы городского округа - ГСУ СК

18 января — Mossovetinfo.ru — По подозрению в получении взятки следователем следственного отдела по г. Можайск задержана заместитель главы администрации городского округа Руза Московской области, - сообщает официальный канал ГСУ СК России по Московской области в телеграм.



«Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в дер. Лихачево г.о. Руза, без фактического выполнения.



В общей сумме она получила не менее 325 тыс. рублей», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и изберут меру пресечения.