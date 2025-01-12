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Происшествия     18.01.2025 14:38

В Рузе по подозрению в получении взятки задержана замглавы городского округа - ГСУ СК

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Теги:  Московская область  Руза  администрация  замглавы  взятка  задержание  следствие  ГСУ СК 

18 января — Mossovetinfo.ru — По подозрению в получении взятки следователем следственного отдела по г. Можайск задержана заместитель главы администрации городского округа Руза Московской области, - сообщает официальный канал ГСУ СК России по Московской области в телеграм.

«Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в дер. Лихачево г.о. Руза, без фактического выполнения.

В общей сумме она получила не менее 325 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время задержанной предъявят обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и изберут меру пресечения.

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Теги: 
Московская область  Руза  администрация  замглавы  взятка  задержание  следствие  ГСУ СК 

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