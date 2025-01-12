Другие материалы
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Происшествия
18.01.2025, 14:38
В Рузе по подозрению в получении взятки задержана замглавы городского округа - ГСУ СК
18 января — Mossovetinfo.ru — По подозрению в получении взятки следователем следственного отдела по г. Можайск задер...
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Происшествия
16.01.2025, 19:05
Злоумышленники захватили дорогу между Дзержинским и Лыткарино
16 января — Mossovetinfo.ru — По факту противоправных действиях группы злоумышленников в отношении жителей Московс...
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Происшествия
12.01.2025, 10:23
Прокуратура контролирует расследование ДТП на юго-востоке Москвы с участием такси и автобуса
12 января — Mossovetinfo.ru — Три человека пострадали в аварии с участием такси и частного автобуса на юго-востоке Мо...