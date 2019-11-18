18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на северо-западе Москвы в районе Строгино, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Сообщается, что горит складское помещение на улице Маршала Прошлякова, в котором расположен автосервис. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на соседние здания.
В районе пожара перекрыто движение транспорта по Проектируемому проезду №6015, сообщает АГН «Москва».
Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 10:43 пожар локализован. Тушение продолжается.
10:55 Происшествия В Строгине горит автосервис, площадь пожара составляет 600 квадратных метров
10:38 В России В России предлагают ужесточить правила продажи алкоголя
10:01 Происшествия ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
09:53 Город (Москва и область) В Москве завершился самый длинный сезон велопроката
09:46 Город (Москва и область) Четыре новые «выделенки» появятся в Москве в ноябре
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»