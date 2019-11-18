18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на северо-западе Москвы в районе Строгино, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Сообщается, что горит складское помещение на улице Маршала Прошлякова, в котором расположен автосервис. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на соседние здания.



В районе пожара перекрыто движение транспорта по Проектируемому проезду №6015, сообщает АГН «Москва».



Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 10:43 пожар локализован. Тушение продолжается.