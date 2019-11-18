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Происшествия     18.11.2019 10:55

В Строгине горит автосервис, площадь пожара составляет 600 квадратных метров

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Теги:  пожар  Строигно  МЧС 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел на северо-западе Москвы в районе Строгино, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Сообщается, что горит складское помещение на улице Маршала Прошлякова, в котором расположен автосервис. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на соседние здания.

В районе пожара перекрыто движение транспорта по Проектируемому проезду №6015, сообщает АГН «Москва».

Сведений о пострадавших не поступало. Принятыми мерами в 10:43 пожар локализован. Тушение продолжается.


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Теги: 
пожар  Строигно  МЧС 

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