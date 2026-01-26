В суд направлено дело о хищении при долевом строительстве более 2,5 млрд рублей

30 января — Mossovetinfo.ru — Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея и Петра Рыжковых, Андрея Большакова и Михаила Шамина. По версии следствия, бенефициарные владельцы группы компаний «Севен Санс Девелопмент» Алексей и Петр Рыжковы, а также подконтрольные им руководители входящих в группу организаций Шамин и Большаков с ноября 2018 года по март 2024 года организовали хищение у 382 участников долевого строительства более 2,5 млрд рублей путем заключения с потерпевшими договоров на приобретение жилья. Об этом сообщает прокуратура Москвы.



Указанные лица обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения лицом преступления). Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.



В сообщении прокуратуры отмечается, что обвиняемые не намеревались выполнять взятые на себя обязательства по строительству многофункционального общественно-жилого комплекса со школой и детским дошкольным образовательным учреждением «Светлый мир «Сказочный лес» на ул. Лосиноостровская, а денежные средства, полученные от участников долевого строительства, в целях придания правомерного вида их владения по указанию соучастников переводились на расчетные счета аффилированных им юридических лиц, в том числе в счет оплаты договоров займов.



Фото: прокуратура Москвы