19.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы сообщает, что в прокуратуре Центрального административного округа утве...

18 октября. Mossovetinfo.ru - Прокуратура опубликовала в своем официальном Telegram-канале статистику преступлений в Мос...

15 октября. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые обманули не менее 50 пенсионеро...