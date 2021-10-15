19.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы сообщает, что в прокуратуре Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета депутатов муниципального округа Тверской по многомандатному избирательному округу № 2, 63-летней Кетеван Хараидзе. «Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», - отмечается в сообщаении.
По версии следствия, «обвиняемая, являясь депутатом Совета депутатов муниципального округа Тверской по многомандатному избирательному округу № 2, действуя совместно с 38-летним соучастником, в мае 2021 года, узнав о том, что между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов по ул. Фадеева сложилась конфликтная ситуация, связанная с запретом последних о сквозном проезде специализированной техники и работников организации через жилую зону дома для производства строительных работ, приняла решение использовать данные обстоятельства с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере».
По версии следствия, соучастники мошенничества «за денежное вознаграждение в размере 15 млн рубл. пообещали оказать содействие в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу компании».
«Осуществляя задуманное, 10 июня 2021 года соучастник в офисном помещении на ул. Краснопролетарской получил лично от представителя фирмы часть денежных средств в размере 5 млн рубл., часть из которых передал соучастнице.
Через несколько дней при получении очередной части оговоренной суммы в сумме 5 млн рубл. он был задержан правоохранителями на месте совершения преступления.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Тверской районный суд г. Москвы», сообщила прокуратура.
12 июля ИА МОССОВЕТ сообщало
, что Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест мундепа Кетеван Хараидзе.
Хараидзе была задержана 17 июня. А 18 июня Хамовнический суд Москвы отправил на два месяца под арест
муниципального депутата Тверского района столицы К.Хараидзе.