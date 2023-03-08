В связи с пробуренным тоннелем метро прокуратура организовала проверку





13 марта, Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с проведением на строительном объекте на ул. Лобачевского бурильных работ над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В процессе работ бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь московского метрополитена и последующей остановке движения поездов метро. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура.

По информации городских властей, бурильные работы при строительстве крупного жилого комплекса осуществлялись без согласования с Московским метрополитеном.

