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Происшествия     13.03.2023 18:30

В связи с пробуренным тоннелем метро прокуратура организовала проверку

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Теги:  Москва  метро  тоннель  строительство  Лобачевского  ЧП  прокуратура 



13 марта, Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с проведением на строительном объекте на ул. Лобачевского бурильных работ над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В процессе работ бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь московского метрополитена и последующей остановке движения поездов метро. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура.
По информации городских властей, бурильные работы при строительстве крупного жилого комплекса осуществлялись без согласования с Московским метрополитеном.

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Теги: 
Москва  метро  тоннель  строительство  Лобачевского  ЧП  прокуратура 

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