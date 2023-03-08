Другие материалы
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Происшествия
13.03.2023, 18:30
В связи с пробуренным тоннелем метро прокуратура организовала проверку
13 марта, Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с проведением на строительном объекте на ул. Лобачевского бурильных работ над тоннелем метро между станциями «Мичуринский...
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Происшествия
09.03.2023, 19:26
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины беспричинно толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро
9 марта. Mossovetinfo.ru - Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка на железнодорожные пути в столичном метро. "По данным следствия муж...
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Происшествия
08.03.2023, 10:16
Погиб сотрудник ЦОДД при исполнении обязанностей 8 марта в 01.36 на 76 километре МКАД
8 марта, Mossovetinfo.ru - 8 марта в 01.36 (на 76 километре МКАД при исполнении обязанностей погиб сотрудник ЦОДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ...