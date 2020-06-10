10 июня. Mossovetinfo.ru – В среду, 10 июня, в ТиНАО паводком размыло автомобильный мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.



Мост через реку Незнайка расположен в деревне Большая Покровка. Его длинна составляет 5 метров, ширина – 8 метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время автомобильное движение по мосту закрыто, водителям предлагается пользоваться объездом.