В ТиНАО задержали мужчину, избившего шестерых прохожих‍

19 марта. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО задержан подозреваемый в избиении шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.



По словам потерпевших, одна из которых – 75-летняя пенсионерка, 28-летний злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице поселения Воскресенское.



Потерпевшие были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Возбуждены уголовное дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

