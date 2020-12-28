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Происшествия     28.12.2020 15:15

В центре Грозного произошла перестрелка, есть погибшие

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Теги:  Чечня  Грозный  перестрелка  нападение  гибель 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - В центре Грозного произошла перестрелка, погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что произошло нападение на правоохранителей. Ликвидирован нападавший боевик.

В свою очередь, «Интерфакс», со ссылкой на источники, сообщает, что нападавшие скрылись, ведется их розыск.


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Карта места

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Теги: 
Чечня  Грозный  перестрелка  нападение  гибель 

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