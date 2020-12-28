28 декабря. Mossovetinfo.ru - В центре Грозного произошла перестрелка, погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Сообщается, что произошло нападение на правоохранителей. Ликвидирован нападавший боевик.



В свою очередь, «Интерфакс», со ссылкой на источники, сообщает, что нападавшие скрылись, ведется их розыск.