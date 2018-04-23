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Происшествия     23.04.2018 08:55

В центре Москвы через балконную дверь обворовали квартиру на 650 тыс рублей

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Теги:  Москва  балкон  кража 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Неизвестный в центре Москвы в Тверском районе на ул. Александра Невского проник в квартиру через балконную дверь и украл из квартиры пенсионера две иконы и столовое серебро. «Материальный ущерб составил 650 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Потерпевший, мужчина 1950 г. рождения, обратился в отделение полиции в воскресенье днём, 22 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Теги: 
Москва  балкон  кража 

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