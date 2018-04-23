В центре Москвы через балконную дверь обворовали квартиру на 650 тыс рублей

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Неизвестный в центре Москвы в Тверском районе на ул. Александра Невского проник в квартиру через балконную дверь и украл из квартиры пенсионера две иконы и столовое серебро. «Материальный ущерб составил 650 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.



Потерпевший, мужчина 1950 г. рождения, обратился в отделение полиции в воскресенье днём, 22 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».