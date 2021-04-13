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Происшествия     13.04.2021 17:19

В центре Москвы на прохожих упала облицовка фасада одного из домов

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Теги:  Гоголевский бульвар  обрушение  травмы  Прокуратура Москвы  проверка 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Облицовка фасада одного из домов на Гоголевском бульваре обрушилась на прохожих днем во вторник, 13 апреля, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Количество пострадавших не сообщается.

Прокуратура начала по данному факту проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения

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Карта места

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Теги: 
Гоголевский бульвар  обрушение  травмы  Прокуратура Москвы  проверка 

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