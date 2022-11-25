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Происшествия     25.11.2022 12:06

В центре Москвы очевидцы помогли задержать подозреваемого в грабеже

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Теги:  Москва  телефон  грабеж  полиция  очевидцы 

25 Ноября, Mossovetinfo.ru - Очевидцы на Котельнической набережной задержали злоумышленника, который на остановке общественного транспорта выхватил из рук девушки мобильный телефон известного бренда стоимостью 118 тысяч рублей и попытался скрыться, сообщила на сайте полиции города заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району при помощи очевидцев противоправного деяния задержали подозреваемого в покушении на хищение дорогостоящего мобильного телефона путем грабежа», – отмечается в сообщении.

Похищенное изъято у 22-летнего приезжего молодого человека, и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: 
Москва  телефон  грабеж  полиция  очевидцы 

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