14 мая. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы произошел пожар, по предварительной информации один человек погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.



По данным издания, пожар произошел в доме на Фрунзенской набережной, горят балконы на 5,6 и 7 этажах. Идет эвакуация жителей, из здания вывели более 30 человек.