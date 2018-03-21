В центре Москвы, Трубная 31, частично обрушилось реконструируемое здание – МЧС

21 марта. Mossovetinfo.ru - Подразделениями МЧС Москвы установлено, что в центре Москвы, в реконструируемом здании по ул. Трубная, д.31, около 20 часов вечера произошло частичное обрушение фасада и кровли на общей площади около 80 квадратных метров.



В сообщение МЧС от 20:48 отмечается, что «информации о пострадавших не поступало».



Сообщение о частичном обрушении в 3-х этажном административном здании, находящемся на реконструкции поступило в МЧС 21 марта 2018 года в 20 часов 08 минут. «Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания», - говорится в сообщении МЧС.