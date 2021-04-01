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Происшествия     01.04.2021 12:31

В Тверской области предотвращен теракт — ФСБ

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Теги:  ФСБ  терроризм  задержание  ликвидация  Тверская область 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что теракт планировал совершить радикальный исламист, боевик «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).

Боевик - уроженец одной из центральноазиатских стран, имеющий паспорт гражданина РФ. В своем доме он устроил лабораторию по производству взрывчатки.

При попытке задержания исламист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Помимо лаборатории в его квартире нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления новых СВУ.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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Карта места

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Теги: 
ФСБ  терроризм  задержание  ликвидация  Тверская область 

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