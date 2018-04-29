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Происшествия     29.04.2018 16:43

В Волоколамском районе МО три человека ранены во время стрельбы из ружья в магазине

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Теги:  Московская область  Волоколамский район 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - В воскресенье 42-летний местный житель Волоколамского района Московской области устроил стрельбу у магазина, а затем – в магазине в СНТ «Горняк-1», ранив в ногу 41-летнюю владелицу магазина, а затем ранив 53-летнего мужа женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Произошел конфликт, в результате которого оба мужчины получили ранения различной степени тяжести. Прибывшими на место сотрудниками полиции все участники конфликта установлены», - отмечается в сообщении.

«В настоящее время они находятся в районной больнице, где им оказывают медицинскую помощь», - сообщает полиция.

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Теги: 
Московская область  Волоколамский район 

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