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Происшествия     07.10.2019 13:39

В здании КБ «Сухой» произошел пожар

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Теги:  КБ Сухой  пожар 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в здании конструкторского бюро «Сухой» на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что пожар произошел на первом этаже административного здания на улице Поликарпова. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Возгорание было потушено, пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 70 человек.


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Теги: 
КБ Сухой  пожар 

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