7 октября. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в здании конструкторского бюро «Сухой» на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.



Сообщается, что пожар произошел на первом этаже административного здания на улице Поликарпова. Площадь пожара составила пять квадратных метров.



Возгорание было потушено, пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 70 человек.