Другие материалы
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Происшествия
07.10.2019, 14:44
Автобус загорелся после ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле
7 октября. Mossovetinfo.ru – Автобус загорелся в результате ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительным данным автобус загорелся в резу...
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Происшествия
07.10.2019, 13:39
В здании КБ «Сухой» произошел пожар
7 октября. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в здании конструкторского бюро «Сухой» на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города. Сообщается, что пожар произо...
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Происшествия
07.10.2019, 12:51
Москвичка оспорила в суде законность системы распознавания лиц
7 октября. Mossovetinfo.ru – Москвичка Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд Москвы, в котором просит признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе...