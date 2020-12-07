7 декабря. Mossovetinfo.ru - Пожар произошел в жилом доме на Шоссе Энтузиастов, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Пожар произошел в квартире на 11 этаже, загорелись личные вещи и мебель, площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В ходе тушения из горящей квартиры был спасен один человек, еще 4 человека были спасены из соседних квартир, еще 8 - из квартир, находящихся над загоревшейся квартирой.
В течение часа пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.
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