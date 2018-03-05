Другие материалы
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Происшествия
08.03.2018, 19:07
ДТП с участием машины скорой помощи произошло в центре Москвы
7 марта. Mossovetinfo.ru - Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ ДТП произошло на Малой Грузинской улице. Пострадавших нет. Обстоятельства...
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Происшествия
08.03.2018, 13:22
В Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания.
7 марта. Mossovetinfo.ru - В Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Учитель алгебры и геометрии нанесла удары 15-летнему подростку в кабинете ...
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Происшествия
05.03.2018, 19:37
Посылку с кокаином изъяли на международном почтамте в Москве
5 марта. Mossovetinfo.ru - Посылку с кокаином из Колумбии изъяли на международном почтамте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Посылка была от...