Происшествия 08.03.2018, 19:07 ДТП с участием машины скорой помощи произошло в центре Москвы

7 марта. Mossovetinfo.ru - Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ ДТП произошло на Малой Грузинской улице. Пострадавших нет. Обстоятельства...

Происшествия 08.03.2018, 13:22 В Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания.

7 марта. Mossovetinfo.ru - В Звенигороде учительница побила ученика за плохие знания. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Учитель алгебры и геометрии нанесла удары 15-летнему подростку в кабинете ...