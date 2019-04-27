27 апреля. Mossovetinfo.ru - Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова вышла на свободу. Как передает РИА Новости, она была освобождена из колонии в Вологде.



16 апреля Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство Карауловой об условно-досрочном освобождении. Согласно решению суда, Караулова обязана ежемесячно отмечаться в надзорных органах и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения условий УДО, Караулова будет возвращена в колонию и продолжит отбывать наказание.



В декабре 2016 года Караулова была осуждена на 4,5 года колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ).