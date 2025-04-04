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6 апреля — Mossovetinfo.ru — Задержан мужчина 1974 года рождения, который убил малолетнего мальчика 2023 г.р. на севере М...