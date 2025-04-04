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Происшествия     08.04.2025 16:30

Верховный суд США снял запрет на депортацию венесуэльских мигрантов

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Теги:  США  мигранты  высылка  Верховный суд  постановление  Трамп 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — Постановлением Верховного суд США отменило решение суда округа Колумбия о применении администрацией Д. Трампа мер военного характера, которое временно блокировало депортацию некоторых венесуэльских иммигрантов в иностранную тюрьму в Сальвадоре.

Администрация Дональда Трампа может продолжать депортировать венесуэльских мигрантов, предположительно являющихся членами банд, на основе закона о врагах-иностранцах от 1798 года.
«Верховный суд подтвердил верховенство закона в нашей стране, позволив президенту, кем бы он ни был, обеспечить безопасность наших границ, защитить наши семьи и саму страну. Великий день для правосудия в Америке!» - написал в соцсети Трамп, комментируя решение Верховного суда США.

Ранее администрация Д. Трампа заявила, что все эти венесуэльские мигранты являются членами банды «Трен де Арагуа» и что их высылка разрешена в соответствии с законом.

С 5 февраля 2025 года в России начал действовать режим высылки мигрантов (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ).

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Теги: 
США  мигранты  высылка  Верховный суд  постановление  Трамп 

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