11 декабря. Mossovetinfo.ru – Владислав Синица, осужденный за призывы к насилию в отношении детей силовиков, внесен в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга, сообщается на официальном сайте ведомства.



Внесение в данный список означает заморозку счетов фигуранта, в том числе зарплатных или пенсионных.



31 августа 2019 года житель Люберец Владислав Синица разместил в Twitter призывы к насилию в отношении детей силовиков. 4 августа он был задержан. При задержании Синица пытался сломать свой телефон.



3 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к заключению в колонии сроком на 5 лет. Синица признал размещение сообщения, которое «вызывает ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам», однако вину свою не признал.



4 октября Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Синицы и оставил в силе приговор Пресненского суда.