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Происшествия     11.12.2019 13:19

Владислав Синица внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Теги:  Владислав Синица  Росфинмониторинг  экстремизм  терроризм 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Владислав Синица, осужденный за призывы к насилию в отношении детей силовиков, внесен в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга, сообщается на официальном сайте ведомства.

Внесение в данный список означает заморозку счетов фигуранта, в том числе зарплатных или пенсионных.

31 августа 2019 года житель Люберец Владислав Синица разместил в Twitter призывы к насилию в отношении детей силовиков. 4 августа он был задержан. При задержании Синица пытался сломать свой телефон.

3 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к заключению в колонии сроком на 5 лет. Синица признал размещение сообщения, которое «вызывает ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам», однако вину свою не признал.

4 октября Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Синицы и оставил в силе приговор Пресненского суда.


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Теги: 
Владислав Синица  Росфинмониторинг  экстремизм  терроризм 

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