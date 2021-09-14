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Происшествия     14.09.2021 10:59

Власти Сергиево-Посадского округа потребуют закрыть общежитие для мигрантов в Подмосковье после убийства пенсионерки

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Теги:  Московская область  Подмосковье  мигранты  конфликт 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Сергиево-Посадского округа намерены добиться закрытия общежития для мигрантов в селе Бужаниново, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава муниципалитета Михаил Токарев.

Ночью в Бужаниново произошел стихийный сход местных жителей после сообщения об убийство 67-летней местной жительницы. Граждане требовали выселить из общежития мигрантов. По словам Токарева, только общение с правоохранителями и диалог с представителями местных властей помогли предотвратить конфликт.

«Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», - написал глава муниципалитета.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне, 13 сентября, в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое мигрантов 1984 и 1988 годов рождения. В настоящее время с ними работает следователь. Также проверяется законность нахождения задержанных на территории России, и их возможная причастность к совершению других преступлений.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  мигранты  конфликт 

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