15 сентября. Mossovetinfo.ru – Стадион в Зеленограде, где в молодого насмерть задавило футбольными воротами, не является городским объектом и не эксплуатируется. Об этом заявил журналистам префект ЗелАО Анатолий Смирнов.
«Это частная территория, находится на балансе организации «Элион спорт». В настоящее время проходят необходимые проверочные процедуры» - сказал Смирнов.
14 сентября в Следственном комитете сообщили, что 18-летний молодой человек погиб после падения на него футбольных ворот в Зеленограде.
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