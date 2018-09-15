15 сентября. Mossovetinfo.ru – Стадион в Зеленограде, где в молодого насмерть задавило футбольными воротами, не является городским объектом и не эксплуатируется. Об этом заявил журналистам префект ЗелАО Анатолий Смирнов.



«Это частная территория, находится на балансе организации «Элион спорт». В настоящее время проходят необходимые проверочные процедуры» - сказал Смирнов.



14 сентября в Следственном комитете сообщили, что 18-летний молодой человек погиб после падения на него футбольных ворот в Зеленограде.