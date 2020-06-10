10 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, ставший виновником «смертельного» ДТП на Смоленской площади, в момент аварии находился в машине один, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.



Появившаяся в СМИ информация о том, что Ефремов в момент аварии находился в машине не один, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба.



Тот факт, что пассажиров в машине Ефремова не было подтверждается показаниями свидетелей.



Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице.



Во вторник, 9 июня, Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.