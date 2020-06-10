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Происшествия     10.06.2020 12:14

Во время аварии на Смоленской площади Ефремов был в машине один - МВД

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Теги:  Михаил Ефремов  авария  МВД 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, ставший виновником «смертельного» ДТП на Смоленской площади, в момент аварии находился в машине один, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Появившаяся в СМИ информация о том, что Ефремов в момент аварии находился в машине не один, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба.

Тот факт, что пассажиров в машине Ефремова не было подтверждается показаниями свидетелей.

Ефремов вечером 8 июня в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» позднее скончался в больнице.

Во вторник, 9 июня, Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.


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Теги: 
Михаил Ефремов  авария  МВД 

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