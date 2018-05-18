Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     20.05.2018, 11:46

Во время тушения пожара на севере Москвы спасено 23 человека

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  пожар  спасение 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Московские пожарные спасли 23 человека во время ликвидации пожара в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

Пожар произошел в районе 8 утра в воскресенье в одной из квартир жилого дома и охватил площадь в 35 квадратных метров. 23 человека были спасены из соседних квартир и квартир с вышележащих этажей. К сожалению, один человек пострадал.

В течение получаса пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 24 человека и 7 единиц техники.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  пожар  спасение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:46 Происшествия Во время тушения пожара на севере Москвы спасено 23 человека

14:39 Общество Партия Алексея Навального получила название

13:17 Город (Москва и область) Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета

13:04 Общество «Яблоко», «зеленые» кандидаты и КПРФ 20 мая выходят на финишные этапы праймериз в мэры Москвы

09:27 Происшествия Летевший в Астрахань Boeing-737 вернулся в Москву после отказа двигателя

Актуальные материалы

15:18 Власть Новый состав правительства РФ

12:54 Город (Москва и область) Велопарад пройдет в Москве 20 мая

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru