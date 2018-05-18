20 мая. Mossovetinfo.ru – Московские пожарные спасли 23 человека во время ликвидации пожара в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Пожар произошел в районе 8 утра в воскресенье в одной из квартир жилого дома и охватил площадь в 35 квадратных метров. 23 человека были спасены из соседних квартир и квартир с вышележащих этажей. К сожалению, один человек пострадал.



В течение получаса пожар был ликвидирован. В тушении принимали участие 24 человека и 7 единиц техники.