25 марта. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, по вине которого в пятницу, 22 марта произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Авария произошла на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского. Грузовик, груженый щебнем, опрокинулся на машину такси. В результате водитель и пассажир такси погибли.



Водитель грузовика арестован. Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что масса грузовика была значительно выше нормы.