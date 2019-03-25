25 марта. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, по вине которого в пятницу, 22 марта произошла авария, в результате которой погибли два человека, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Авария произошла на пересечении Литовского бульвара с улицей Айвазовского. Грузовик, груженый щебнем, опрокинулся на машину такси. В результате водитель и пассажир такси погибли.
Водитель грузовика арестован. Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что масса грузовика была значительно выше нормы.
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