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18.04.2024, 13:29
ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерст...
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09.04.2024, 08:29
Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске
9 апреля — Mossovetinfo.ru —— Уголовное дело возбуждено по факту гибели шести человек, - четверых детей 2015, 2019, 2022, 2023 ...
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07.04.2024, 09:53
Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела - ТАСС
7 апреля — Mossovetinfo.ru —— Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокус ...