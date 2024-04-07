ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые, в том числе для диверсионной и террористической деятельности, а также распространения ложных террористических угроз и фейковой информации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.



"В результате проведенных в марте 2024 года в 40 регионах Российской Федерации мероприятий изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт.



В отношении 30 лиц органами полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) УК России, в отношении еще двух, причастных к неправомерному доступу к аккаунтам «Госуслуг», - по ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК России", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что "при этом в ходе мероприятий задержан житель г. Санкт-Петербурга, 1980 г.р., который предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций. В настоящее время в отношении него принимается процессуальное решение.