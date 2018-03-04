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Происшествия     04.03.2018 11:38

Водитель сбил пешехода на юге Москвы и скрылся

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Теги:  ДТП  авария 

4 марта. Mossovetinfo.ru - Неизвестный наехал на пешехода на юге Москвы и скрылся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на Варшавском шоссе. Автомобиль, который стал участником аварии, обьявлен в розыск. О состоянии пешехода не сообщается.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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