12 июля. Mossovetinfo.ru – Водитель «Яндекс.Такси» устроил стрельбу по соседнему автомобилю на МКАД. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем telegram-канале.



Инцидент произошел на 54 километре МКАД. Введен план «Перехват».