Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО - Оперштаб

4 января — Mossovetinfo.ru — Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО), сообщили РИА Новости в Оперштабе, созданном мэром. Ранее, 4 января, в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.



Сообщается, что собрана рабочая схема, позволяющая за счет аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) поддерживать тепло- и электроснабжение районов СВАО, в которых они были нарушены.



По информации заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, было выделено порядка 100 передвижных дизель-генераторов.



Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.



Оперштаб был создан мэром Москвы днем 4 января после "пожара на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение". "Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Оно привело к временному нарушению энергоснабжения некоторых зданий. Специалисты ведут переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему, на нее уже перевели большую часть домов. Еще около 40 домов в соответствии с технологическим графиком переключат в ближайшие полтора-два часа", - сообщал днем Собянин.



Ночь на 4 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. Температура опустилась до минус 27,1 градуса. В Подмосковье местами до -30. Холод начнет отступать только после Рождества, сообщают метеорологи.