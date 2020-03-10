11 марта. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает, как пандемию, вспышку коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



«Мы пришли к выводу, что болезнь может быть расценена как пандемия», - сказал Гебрейесус.



Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. В мире им заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более четырех тысяч, большинство выздоровели.