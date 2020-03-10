Другие материалы
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Происшествия
11.03.2020, 19:52
В России зафиксировано еще 8 случаев заболевания коронавирусом, 6 из них - в Москве
11 марта. Mossovetinfo.ru – В России зафиксировано еще восемь случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В России на сегодняшний д...
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Происшествия
11.03.2020, 19:38
ВОЗ расценивает вспышку коронавируса COVID-19 как пандемию
11 марта. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает, как пандемию, вспышку коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос ...
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Происшествия
10.03.2020, 14:29
Коронавирус живет в воздухе более 30 минут — эпидемиологи
10 марта, Mossovetinfo.ru — Коронавирус (COVID-19) «живет» в воздухе более 30 минут. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на китайских эпидемиологов. Врачи также сообщили о...