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Происшествия     11.03.2020 19:38

ВОЗ расценивает вспышку коронавируса COVID-19 как пандемию

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  пандемия 

11 марта. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает, как пандемию, вспышку коронавируса COVID-19 в мире. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы пришли к выводу, что болезнь может быть расценена как пандемия», - сказал Гебрейесус.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. В мире им заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более четырех тысяч, большинство выздоровели.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  пандемия 

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