14 мая. Mossovetinfo.ru – Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 57-летнего москвича и хищения принадлежащей ему квартиры. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Установлено, что группа лиц обманом вынудила пострадавшего оформить право собственности на принадлежащую ему квартиру на 21-летнюю девушку. После этого мужчина покинул свое местожительства и пропал, его местонахождение в настоящий момент неизвестно.



Дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Мошенничество в особо крупном размере». Были задержаны две женщины и мужчина. Одна из задержанных уже дала показания по поводу сделки с квартирой. Следствие устанавливает местонахождение пропавшего мужчины, а также других участников преступной группы и все обстоятельства совершенного преступления.